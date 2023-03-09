Шмаргун Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1953
Отец: Николай
Мать: Шмаргун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1977
Сын: Шмаргун Родион Геннадьевич
Мать ребёнка: Шмаргун Лариса
Рождение ребёнка
14.03.1980
Сын: Шмаргун Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Шмаргун Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмаргун Лариса
Смерть
Неизвестно