Шмаргун Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаргун Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1953

Отец: Николай

Мать: Шмаргун Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.03.1977

Сын: Шмаргун Родион Геннадьевич

Мать ребёнка: Шмаргун Лариса

Рождение ребёнка
14.03.1980

Сын: Шмаргун Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Шмаргун Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмаргун Лариса

Смерть
Неизвестно
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