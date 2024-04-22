Белокур (Федорова) Неонила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Федорова) Неонила Федоровна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

16.10.1905 ст.

Дата смерти

01.01.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: Лукья Федоровна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-Y?i=750&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFJF?i=111&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.01.1906 ст.
на приходском кладбище
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