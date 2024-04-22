Белокур (Федорова) Неонила Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1905 ст.
Дата смерти01.01.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905 ст.
Мать: Лукья Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQK-Y?i=750&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.10.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
01.01.1906 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFJF?i=111&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.01.1906 ст.
на приходском кладбище