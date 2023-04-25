Дугаржапова Цырегма Эрдынеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2001
Сын: Ломбоев Жаргал Жамьянович
Отец ребёнка: Дугаржапов Жамсаран Раднаевич
Рождение ребёнка
03.02.2006
Сын: Ломбоев Буянто Жамьянович
Отец ребёнка: Дугаржапов Жамсаран Раднаевич
Бракосочетание
Неизвестно