Петров Платон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Степанов Пётр Степанович
Мать: Макарьева Иринья
Рождение ребёнка
1885
Сын: Платонов Григорий Платонович
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Антоновна
Марфино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дмитриева Ксения Платоновна
Мать ребёнка: Антонова Авдотья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно