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Петров Платон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Степанов Пётр Степанович

Мать: Макарьева Иринья

Рождение ребёнка
1885

Сын: Платонов Григорий Платонович

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Антоновна

Марфино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дмитриева Ксения Платоновна

Мать ребёнка: Антонова Авдотья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Авдотья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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