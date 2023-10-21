Горлова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Анна

Место рождения

с Волги

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с Волги
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горлов Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горлов Алексей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Алексей Максимович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
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