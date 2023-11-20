Касьянов Петр Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Петр Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.2004

Сын: Касьянов Егор Петрович

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.2007

Сын: Касьянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.2014

Сын: Касьянов Артем Петрович

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.2022

Дочь: Касьянова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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