Касьянов Петр Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.2004
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.2007
Сын: Касьянов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.2014
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.2022
Дочь: Касьянова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Касьянова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно