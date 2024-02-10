Чернов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Чернова (Кулакова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Чернова (Кулакова) Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова (Кулакова) Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно

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