Канзепарова Тагазима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канзепаров Радик Вагизович
Отец ребёнка: Канзепаров Вагиз Василевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канзепаров Даниль Вагизович
Отец ребёнка: Канзепаров Вагиз Василевич
Бракосочетание
Неизвестно