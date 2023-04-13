Warszawsky (Ramberg) Yaffa Tauba
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ze'ev אליעזר
Мать: Ramberg Shoshana Segal
Рождение ребёнка
1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1920