Warszawsky (Ramberg) Yaffa Tauba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Warszawsky (Ramberg) Yaffa Tauba

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ze'ev אליעזר

Мать: Ramberg Shoshana Segal

Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1920
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