Нифанина (Жданова) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифанина (Жданова) Марья Петровна

Место рождения

д.Верятино, Тамбовская обл.

Дата рождения

06.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928

Отец: Жданов Петр Дмитриевич

Мать: Жданов Анастасия Матвеевна

д.Верятино, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нифанин Виталий Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифанин Виталий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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