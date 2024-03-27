Нифанина (Жданова) Марья Петровна
Место рожденияд.Верятино, Тамбовская обл.
Дата рождения06.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1928
Отец: Жданов Петр Дмитриевич
д.Верятино, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифанин Виталий Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно