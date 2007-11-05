Антонова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.?

Дата смерти

05.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1938

Сын: Антонов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил

Рождение ребёнка
25.01.1941

Дочь: Бучкова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Антонов Михаил

Рождение ребёнка
04.12.1941

Дочь: Григорьева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Антонов Михаил

Смерть
05.11.2007
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