Антонова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.?
Дата смерти05.11.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1938
Сын: Антонов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Антонов Михаил
Рождение ребёнка
25.01.1941
Дочь: Бучкова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Антонов Михаил
Рождение ребёнка
04.12.1941
Дочь: Григорьева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Антонов Михаил
Смерть
05.11.2007