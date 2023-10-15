Просвирнина Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Просвирнин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Федор Александрович
Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнина Анастасия (тетя Ася) Александровна
Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Иван Александрович
Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Василий Александрович
Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович
Смерть
Неизвестно