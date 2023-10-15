Просвирнина Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнина Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Просвирнин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Федор Александрович

Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнина Анастасия (тетя Ася) Александровна

Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Иван Александрович

Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Василий Александрович

Отец ребёнка: Просвирнин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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