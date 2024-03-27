Шамсибэнят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсибэнят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камертдин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Шагартдин

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.07.1951

Сын: Зыятдинов Камиль Шагарович

Отец ребёнка: Зиятдинов Шагартдин

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
30.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиятдинов Шагартдин

д.Алькеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
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