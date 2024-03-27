Шамсибэнят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камертдин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиятдинов Шагартдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.07.1951
Сын: Зыятдинов Камиль Шагарович
Отец ребёнка: Зиятдинов Шагартдин
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
30.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиятдинов Шагартдин
д.Алькеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно