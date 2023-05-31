Палагин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагин Артём Дмитриевич

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагин Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности