Зуева (Бойкова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева (Бойкова) Александра Андреевна

Зуева (Бойкова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1906

Дата смерти

23.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906

Отец: Бойков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1932

Сын: Зуев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1935

Сын: Зуев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1937

Дочь: Роженцова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич

Смерть
23.11.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close