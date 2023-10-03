Зуева (Бойкова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1906
Дата смерти23.11.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906
Отец: Бойков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1932
Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1935
Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1937
Дочь: Роженцова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михаил Васильевич
Смерть
23.11.1965