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Гостевский Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Гостевский Федор Федорович

Мать: Гостевская Таисия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостевская Таисия Павловна

Мать ребёнка: Гостевская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостевская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостевская Юлия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостевский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Гостевская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостевская Евгения Павловна

Мать ребёнка: Гостевская Елена

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