Гостевский Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостевская Таисия Павловна
Мать ребёнка: Гостевская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гостевская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостевская Юлия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостевский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Гостевская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостевская Евгения Павловна
Мать ребёнка: Гостевская Елена