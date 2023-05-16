Ксения Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

27.04.1857 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1788 и 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреев

Смерть
27.04.1857 ст.
Причина смерти: горячкою
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