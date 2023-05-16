Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смерти27.04.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреев
Смерть
27.04.1857 ст.
Причина смерти: горячкою