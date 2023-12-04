Freund (Schleining) Catharina Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Schleining) Catharina Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

1897 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1881

Муж: Freund Johann

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Freund Hermina

Отец ребёнка: Freund Johann

Базель -Миус
Смерть
Неизвестно
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