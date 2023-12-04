Freund (Schleining) Catharina Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1881
Муж: Freund Johann
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.11.1897
Дочь: Freund Hermina
Отец ребёнка: Freund Johann
Базель -Миус
Смерть
Неизвестно