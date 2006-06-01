Егоров Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Сергей Владимирович

Егоров Сергей Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.05.1973

Дата смерти

01.06.2006

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1973

Отец: Егоров Владимир Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.09.2000

Жена: Егорова Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.06.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Ковалёво, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close