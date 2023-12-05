Нишнулкина Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Нишнулкин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нишнулкин Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Нишнулкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Нишнулкин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно