Нишнулкина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нишнулкина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Нишнулкин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Андрей Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нишнулкин Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Нишнулкин Андрей Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Нишнулкин Андрей Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нишнулкин Андрей Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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