Петрашов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1968
Дочь: Широпятова Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Петрашова Валентина
Крутое, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.06.1973
Сын: Петрашов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Петрашова Валентина
Смерть
Неизвестно