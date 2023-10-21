Петрашов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1968

Дочь: Широпятова Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Петрашова Валентина

Крутое, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.06.1973

Сын: Петрашов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрашова Валентина

Смерть
Неизвестно
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