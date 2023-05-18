Косолапов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Косолапов Илларион Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Косолапов Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1921
Дочь: Попович Мария Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Юшково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно