Косолапов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Косолапов Илларион Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Косолапов Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1921

Дочь: Попович Мария Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Юшково, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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