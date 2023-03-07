Обухова Евфимия Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Евфимия Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

02.01.1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анастасия Дементова

Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Обухов Михаил Дементиев

Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Обухов Даниил Дементиев

Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Обухов Кирилл Дементиев

Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Дементий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.01.1818 ст.
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
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