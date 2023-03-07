Обухова Евфимия Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти02.01.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анастасия Дементова
Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Обухов Дементий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1818 ст.