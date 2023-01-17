Суровцова (Орлова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь унтер-офицера Петра Петрова Орлова и жены его Анны Дмитриевой.
Бракосочетание
16.01.1844 ст.
Жених: Канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Дмитриев Суровцов, 26 лет. Невеста: дочь присяжного Оргова, девица Александра Петрова, 17 лет. Поручители: по жениху - Диакон Платон Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1844 ст.
Дочь: Суровцова Агния Евграфовна
Отец ребёнка: Суровцов Евграф Дмитриевич
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: дочь чиновника 11 класса Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1847 ст.
Отец ребёнка: Суровцов Евграф Дмитриевич
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: новорожденному родной дядя Пет... Показать все
Смерть
1854