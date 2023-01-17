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Суровцова (Орлова) Александра Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь унтер-офицера Петра Петрова Орлова и жены его Анны Дмитриевой.
Бракосочетание
16.01.1844 ст.

Муж: Суровцов Евграф Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: Канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Дмитриев Суровцов, 26 лет. Невеста: дочь присяжного Оргова, девица Александра Петрова, 17 лет. Поручители: по жениху - Диакон Платон Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1844 ст.

Дочь: Суровцова Агния Евграфовна

Отец ребёнка: Суровцов Евграф Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: дочь чиновника 11 класса Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1847 ст.

Сын: Суровцов Петр Евграфович

Отец ребёнка: Суровцов Евграф Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская градская Антипиевская церковь. Родители: канцелярист Вологодского городского Магистрата Евграф Димитриев Суровцов и жена его Александра Петрова. Восприемник: новорожденному родной дядя Пет... Показать все
Смерть
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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