Лисицын Алексей Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Алексей Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисицын Андриян Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Лисицына Арина Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицына Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Лисицына Арина Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: Лисицына Арина Лазаревна

Смерть
Неизвестно

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