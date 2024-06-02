Лисицын Алексей Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисицын Андриян Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицын Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Лисицына Арина Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицына Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Лисицына Арина Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицын Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: Лисицына Арина Лазаревна
Смерть
Неизвестно