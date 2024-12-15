Свиридова Устинья Тихоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Свиридова Устинья Тихоновна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
ТихонНеизвестно г.р.
Супруги
Свиридов Еремей Меркулович1742 ст. г.р.
Дети
Свиридов Трафим Еремеевич1762 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Еремей Меркулович

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Свиридов Трафим Еремеевич

Отец ребёнка: Свиридов Еремей Меркулович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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