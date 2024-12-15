Свиридова Устинья Тихоновна
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецТихонНеизвестно г.р.
Супруги
Свиридов Еремей Меркулович1742 ст. г.р.
Дети
Свиридов Трафим Еремеевич1762 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Мать: не указана
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Свиридов Трафим Еремеевич
Отец ребёнка: Свиридов Еремей Меркулович
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно