Телюков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Телюков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Телюков Алексей «Большой» Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Смерть
1834
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область