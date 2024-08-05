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Телюков Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Телюков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Телюков Алексей «Большой» Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Смерть
1834
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

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