Муховикова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муховикова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Фадеев Андрей Михайлович

Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1911

Дочь: Труфанова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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