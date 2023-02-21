Муховикова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1908
Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1911
Дочь: Труфанова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно