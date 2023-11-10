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(Цубербиллер) Ольга Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.09.1885

Дата смерти

28.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1885

Отец: Губонин Николай Петрович

Мать: Надежда Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
ученый, педагог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
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