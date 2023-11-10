(Цубербиллер) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1885
Дата смерти28.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1885
Отец: Губонин Николай Петрович
Мать: Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
ученый, педагог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1975
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище