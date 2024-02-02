Мартынов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Александр Иванович

Мартынов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Мартынов Петр Александрович

Мать ребёнка: Федосия Александровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мартынов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Федосия Александровна

Рождение ребёнка
25.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосия Александровна

Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Александровна

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