Мартынов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мартынов Петр Александрович
Мать ребёнка: Федосия Александровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мартынов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Федосия Александровна
Рождение ребёнка
25.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосия Александровна
Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Александровна