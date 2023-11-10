Pletschikoff Nikolai
Место рождения
Дата рождения23.11.1870
Дата смерти06.04.1914
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1870
Отец: Pletschikoff Nikolai
Мать: Pletschikoff Katarina
Бракосочетание
1897
Бракосочетание
1903
Работа или профессия
Неизвестно
Aluksi kaup.vouti, raati- ja pankkimies Haminassa, muutti Helsinkiin 1903, siellä viim. Uudenmaan lääninhall. varalääninsiht. 1908-13, asianajaja.
Смерть
06.04.1914