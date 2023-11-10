Pletschikoff Nikolai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pletschikoff Nikolai

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

23.11.1870

Дата смерти

06.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1870

Отец: Pletschikoff Nikolai

Мать: Pletschikoff Katarina

Бракосочетание
1897

Жена: Pletschikoff Karolina Viktorina

Бракосочетание
1903

Жена: Pletschikoff Fanny Alexandra

Работа или профессия
Неизвестно
Aluksi kaup.vouti, raati- ja pankkimies Haminassa, muutti Helsinkiin 1903, siellä viim. Uudenmaan lääninhall. varalääninsiht. 1908-13, asianajaja.
Смерть
06.04.1914
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