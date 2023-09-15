Болюнов Филипп Игнатьевич
Место рожденияд. Андреевское Калязинского района
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Игнатий Игнатьевич
Мать: Матрона Прохоровна
д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1848
Сын: Болюнов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна
д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1850
Сын: Болюнов Прокофей Филиппович
Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна
д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна
д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Филипповна
Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна
д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1859
Сын: Болюнов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна
Смерть
Неизвестно