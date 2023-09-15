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Болюнов Филипп Игнатьевич

Место рождения

д. Андреевское Калязинского района

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Игнатий Игнатьевич

Мать: Матрона Прохоровна

д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1848

Сын: Болюнов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна

д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1850

Сын: Болюнов Прокофей Филиппович

Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна

д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна

д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Филипповна

Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна

д. Андреевское Калязинского района
Рождение ребёнка
1859

Сын: Болюнов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Болюнова Агафья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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