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Солдатов Герасим Иванович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Солдатов Иван Александрович

Мать: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
09.09.1881

Жена: Солдатова Александра Иванова

Рождение ребёнка
27.08.1883

Сын: Солдатов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Солдатова Александра Иванова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
26.10.1883

Жена: Солдатова Елена Перькова

Рождение ребёнка
15.01.1885

Дочь: Карагодина Татьяна Солдатова

Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анисья Герасимовна

Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.04.1893

Дочь: Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.02.1896

Сын: Солдатов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.03.1898

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1903

Сын: Солдатов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
07.01.1904

Жена: Солдатова Анисья Чернявская

Смерть
Неизвестно
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