Солдатов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
09.09.1881
Рождение ребёнка
27.08.1883
Сын: Солдатов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Солдатова Александра Иванова
Бракосочетание
26.10.1883
Жена: Солдатова Елена Перькова
Рождение ребёнка
15.01.1885
Дочь: Карагодина Татьяна Солдатова
Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анисья Герасимовна
Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова
Рождение ребёнка
17.04.1893
Дочь: Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова
Рождение ребёнка
07.02.1896
Сын: Солдатов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова
Рождение ребёнка
24.03.1898
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова
Рождение ребёнка
15.04.1903
Сын: Солдатов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Солдатова Елена Перькова
Бракосочетание
07.01.1904
Смерть
Неизвестно