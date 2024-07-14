Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кравцов Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравцова) Полина Васильевна
Отец ребёнка: Кравцов Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно