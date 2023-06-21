Егоров Егор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Юштанова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Елена
Зенцово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Дуся) Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганя Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Егоровна
Мать ребёнка: Егорова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Гавриил (Роман) Егорович
Мать ребёнка: Егорова Елена
Смерть
Неизвестно