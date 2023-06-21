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Егоров Егор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Юштанова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Елена

Зенцово, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Дуся) Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганя Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Егоровна

Мать ребёнка: Егорова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Гавриил (Роман) Егорович

Мать ребёнка: Егорова Елена

Смерть
Неизвестно
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