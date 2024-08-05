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Леонтьев Ефим Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Ефимова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Ефимов Давид Ефимович

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: (Ефимова) Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Ефимов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: (Леонтьева) Василиса Ефимовна

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Сталев Степан Ефимович

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: (Леонтьева) Кристина Ефимовна

Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна

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