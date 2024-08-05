Леонтьев Ефим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Ефимова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1900
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: (Ефимова) Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: (Леонтьева) Василиса Ефимовна
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
29.07.1915
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: (Леонтьева) Кристина Ефимовна
Мать ребёнка: (Константинова) Прасковья Константиновна