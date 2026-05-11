Котов Александр Викторович 03.03.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котов Александр Викторович

Автор
МК
Котов М.

мужской, родился 03.03.1983, Луга

умер 30.04.2023, Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Луга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.06.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Развод
13.01.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
30.04.2023
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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