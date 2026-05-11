Котов Александр Викторович

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Луга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.06.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
13.01.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.2023