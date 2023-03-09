Герасимов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1929
Дата смерти13.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1951
Сын: Герасимов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Герасимова Софья Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1960
Дочь: Козлова Нина Юрьевна
Мать ребёнка: Герасимова Софья Васильевна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1976