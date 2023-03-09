Герасимов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Юрий Александрович

Герасимов Юрий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1929

Дата смерти

13.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1951

Сын: Герасимов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Герасимова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1960

Дочь: Козлова Нина Юрьевна

Мать ребёнка: Герасимова Софья Васильевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Софья Васильевна

Смерть
13.09.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close