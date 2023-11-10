Козлов Михаил (Михей) Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1866
Дата смерти15.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1866
Отец: не указан
Незаконнорожденный.
Бракосочетание
28.01.1887
Рождение ребёнка
05.12.1887
Сын: Козлов Николай Михеевич (Михайлович)
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
13.07.1897
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Козлова Стефанида Михеевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
12.07.1902
Дочь: Козлова Мария Михеевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
24.06.1904
Дочь: Козлова Анна Михеевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
09.08.1906
Дочь: Козлова Евдокия Михеевна (Михайловна)
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: Козлова Александра Михеевна
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)
Смерть
15.01.1919
Расстрелян.