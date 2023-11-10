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Козлов Михаил (Михей) Васильевич

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

14.08.1866

Дата смерти

15.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1866

Отец: не указан

Мать: Козлова Евфимия Матвеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Незаконнорожденный.
Бракосочетание
28.01.1887

Жена: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Рождение ребёнка
05.12.1887

Сын: Козлов Николай Михеевич (Михайлович)

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Козлов Василий Михеевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.07.1897

Сын: Козлов Семён Михеевич

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Козлова Стефанида Михеевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.07.1902

Дочь: Козлова Мария Михеевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.06.1904

Дочь: Козлова Анна Михеевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.08.1906

Дочь: Козлова Евдокия Михеевна (Михайловна)

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: Козлова Александра Михеевна

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Васильевна (Захаровна)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
15.01.1919
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Расстрелян.
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