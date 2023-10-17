Ябров Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Ябров Семен Маркович или Ларионович
Мать: не указана
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Яброва Афимья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евпросинья Васильевна
Мать ребёнка: Яброва Афимья
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Яброва Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Афимья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849