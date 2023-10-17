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Ябров Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ябров Семен Маркович или Ларионович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ябров Исаак Васильевич

Мать ребёнка: Яброва Афимья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евпросинья Васильевна

Мать ребёнка: Яброва Афимья

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ябров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Яброва Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Афимья

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1849
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