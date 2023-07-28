Выдыш Яна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдыш Яна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1977

Отец: Голубев Виктор

Мать: Голубева Валентина

Рождение ребёнка
27.10.1996

Дочь: Выдыш Карина Валерьевна

Отец ребёнка: Выдыш Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Выдыш Валерий Алексеевич

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