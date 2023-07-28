Выдыш Яна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1977
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1977
Отец: Голубев Виктор
Мать: Голубева Валентина
Рождение ребёнка
27.10.1996
Дочь: Выдыш Карина Валерьевна
Отец ребёнка: Выдыш Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Выдыш Валерий Алексеевич