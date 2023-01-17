Токарева (Трухнина) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Трухнина) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

18.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1983

Отец: Трухнин НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева ЕВА

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева АМЕЛИЯ

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева АЛИСА

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
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