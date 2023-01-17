Токарева (Трухнина) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Место рождения
Дата рождения18.05.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1983
Отец: Трухнин НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева ЕВА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева АМЕЛИЯ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева АЛИСА
Отец ребёнка: не указан