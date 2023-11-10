Макмак (Топалова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакмак (Топалова) Анастасия Дмитриевна

Макмак (Топалова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Макмак Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Макмак Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Макмак Иван Федоров

Отец ребёнка: Макмак Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Макмак Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close