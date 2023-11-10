Макмак (Топалова) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Макмак Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Макмак Иван Федоров
Отец ребёнка: Макмак Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Макмак Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно