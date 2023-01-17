Макеева (Назарова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Назарова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Колпино, Царскосельский уезд

Дата рождения

21.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1955

Отец: Назаров Михаил Александрович

Мать: Назарова Галина Евстафьевна

Колпино, Царскосельский уезд
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