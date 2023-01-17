Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Макеева (Назарова) Татьяна Михайловна
Макеева (Назарова) Татьяна Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Колпино
, Царскосельский уезд
Дата рождения
21.06.1955
Пол
Женский
Отец
Назаров Михаил Александрович
1923 г.р.
Мать
Назарова (Афутина) Галина Евстафьевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1955
Отец:
Назаров Михаил Александрович
Мать:
Назарова Галина Евстафьевна
Колпино
, Царскосельский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия