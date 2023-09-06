Слаповский Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слаповский Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1988

Отец: Слаповский Сергей Ионович

Мать: Ирина Анатольевна

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