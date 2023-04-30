Поваренных (Марчук) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1983
Сын: Поваренных Иван Андреевич
Отец ребёнка: Поваренных Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Киселева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Поваренных Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно