Поваренных (Марчук) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоваренных (Марчук) Татьяна Николаевна

Поваренных (Марчук) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1983

Сын: Поваренных Иван Андреевич

Отец ребёнка: Поваренных Андрей Владимирович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Киселева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Поваренных Андрей Владимирович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поваренных Андрей Владимирович

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close