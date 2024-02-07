Семенова (Николаева) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Николаева) Галина Александровна

Место рождения

Тимерчкасы, Россия

Дата рождения

06.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959

Отец: Николаев Александр

Мать: Николаева Мария

Тимерчкасы, Россия
Рождение ребёнка
17.08.1981

Сын: Семёнов Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Семёнов Вячеслав Васильевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.04.1984

Сын: Семёнов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Семёнов Вячеслав Васильевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Вячеслав Васильевич

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