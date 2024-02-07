Семенова (Николаева) Галина Александровна
Место рожденияТимерчкасы, Россия
Дата рождения06.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959
Отец: Николаев Александр
Мать: Николаева Мария
Тимерчкасы, Россия
Рождение ребёнка
17.08.1981
Сын: Семёнов Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Семёнов Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1984
Сын: Семёнов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Семёнов Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно