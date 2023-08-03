Ламанов Михаил Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламанов Михаил Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1816 г.р.
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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ламанов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Ламанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ламанова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ламанова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Статский советник
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