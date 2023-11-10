Наумова (Герасимова) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.04.1914 ст.
Дата смерти30.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1914 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Иосиф
Рождение ребёнка
03.09.1946
Отец ребёнка: Наумов Иосиф
Шеломки, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Наумова Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Наумов Иосиф
Смерть
30.07.1990
Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край