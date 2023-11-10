Наумова (Герасимова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Герасимова) Лидия Федоровна

Место рождения

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.04.1914 ст.

Дата смерти

30.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1914 ст.

Отец: Герасимов Федор Степанович

Мать: Герасимова Лукерья Васильевна

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Иосиф

Рождение ребёнка
03.09.1946

Сын: Наумов Борис Иосифович

Отец ребёнка: Наумов Иосиф

Шеломки, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Наумова Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Наумов Иосиф

Смерть
30.07.1990
Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
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