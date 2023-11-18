Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Наседкин Сергей Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.07.1908 ст.

Дочь: Христоня Сергеевна

Отец ребёнка: Наседкин Сергей Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Наседкин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Наседкин Сергей Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.

Сын: Наседкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Наседкин Сергей Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Наседкин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Наседкин Сергей Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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